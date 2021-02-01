Гранат – чудово втамовує спрагу, пробуджує апетит та містить багато вітамінів, та не всі вміють його правильно чистити. У матеріалі SmachnoNews ми розповімо вам, як правильно чистити та вживати гранат, що він лікує та кому корисний.

Джерело: 24 канал

Гранат – великий червоний плід 5-12 см чимось схожий на яблуко, але всередині цієї ягоди знаходиться безліч маленьких соковитих зерняток.

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Щоправда, не всі люблять їсти ці кісточки, але вони вкрай корисні для організму – вони покращують роботу кишківника, містять багато масел, які позитивно впливають на шкіру, судини та серце.

У 100 г граната 82,7 ккал.

Користь і шкода

У гранаті міститься багато корисних вітамінів та мінералів для людського організму. Споживання гранату запобігає виникненню таких хвороб, як: рак, діабет 2 типу, Альцгеймер, серцеві хвороби та ожиріння.

Вживання в денному раціоні гранату надзвичайно важливе для жінок, адже він запобігає розмноженню клітин раку молочної залози, ба більше, йому під силу навіть вбивати деякі з них.

А вживання гранатового соку знижує кров'яний тиск – гіпертонію. Пунічна кислота, основна жирна кислота в ягоді, здатна захистити від хвороб серця.

Також гранат допомагає в боротьбі з артритом та болем в суглобах, покращує пам'ять та фізичну працездатність.

У плоді містяться такі вітаміни як С, В6, В12, Р, клітковина, а серед мінералів та мікроелементів: калій, магній, кальцій, фосфор, йод, залізо, марганець та натрій.

Проте існують і протипоказання: не вживайте гранат або гранатовий сік, якщо у вас виразка шлунку, гастрит, підвищена кислотність. Обов'язково розбавляйте його водою.

Як почистити гранат

– Покрутіть гранат по столу, щоб послабити насіння.

– Зробіть надріз в середині граната і розділіть його на дві половини.

– Тримайте кожну половинку над мискою насінням вниз, постукайте по шкірці ложкою, злегка стискаючи, щоб вивільнити насіння.

Існує також інший метод: зробіть чотири надрізи на гранаті. Занурте його в миску з водою випускаючи насіння руками — воно залишиться на дні. Злийте воду та смакуйте гранатом.