Гости будут в восторге: рецепт вкуснейшего новогоднего салата "Гранатовый браслет"

11 декабря 2023, 13:15
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Источник:

УНИАН

Новогодних салатов есть множество. В этом году можете попробовать приготовить "Гранатовый браслет" – он вкусный и невероятно красивый.

Этот салат сможет отлично украсить ваш праздничный стол. Гости обязательно спросят рецепт.

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Рецепт салата "Гранатовый браслет"

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 – 350 граммов говядины;
– 3 яйца;
– 2 свеклы;
– 2 моркови;
– 3 – 4 картофелины;
– 100 граммов твердого сыра;
– 50 граммов грецких орехов;
– 1 гранат;
– майонез по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите говядину до мягкости, яйца – вкрутую, а картофель и морковь – до готовности.
  2. Нарежьте мясо небольшими кусочками, а картофель, морковь, яйца и творог натрите на крупной терке. Орехи размельчите, гранат разберите на зерна.
  3. Поставьте на тарелку стакан, вокруг него выложите слой картофеля, далее морковь, половину говядины, орехи, творог, яйца, вторую половину мяса и свеклу.
  4. Каждый слой смазывайте сеточкой из майонеза.
  5. Аккуратно извлеките стакан и снова смажьте майонезом. Посыпьте салат гранатовыми зернами.
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Автор: Ольга Котів