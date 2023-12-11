Гости будут в восторге: рецепт вкуснейшего новогоднего салата "Гранатовый браслет"
11 декабря 2023, 13:15Читати новину українською
Источник:УНИАН
Новогодних салатов есть множество. В этом году можете попробовать приготовить "Гранатовый браслет" – он вкусный и невероятно красивый.
Этот салат сможет отлично украсить ваш праздничный стол. Гости обязательно спросят рецепт.
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Рецепт салата "Гранатовый браслет"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
– 300 – 350 граммов говядины;
– 3 яйца;
– 2 свеклы;
– 2 моркови;
– 3 – 4 картофелины;
– 100 граммов твердого сыра;
– 50 граммов грецких орехов;
– 1 гранат;
– майонез по вкусу.
Приготовление:
- Отварите говядину до мягкости, яйца – вкрутую, а картофель и морковь – до готовности.
- Нарежьте мясо небольшими кусочками, а картофель, морковь, яйца и творог натрите на крупной терке. Орехи размельчите, гранат разберите на зерна.
- Поставьте на тарелку стакан, вокруг него выложите слой картофеля, далее морковь, половину говядины, орехи, творог, яйца, вторую половину мяса и свеклу.
- Каждый слой смазывайте сеточкой из майонеза.
- Аккуратно извлеките стакан и снова смажьте майонезом. Посыпьте салат гранатовыми зернами.