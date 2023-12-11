Цей салат зможе чудово прикрасити ваш святковий стіл. Гості неодмінно запитають рецепт.

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Рецепт салату "Гранатовий браслет"

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Відваріть яловичину до м'якості, яйця – круто, а картоплю і моркву – до готовності.
  2. Наріжте м'ясо невеликими шматочками, а картоплю, моркву, яйця і сир натріть на великій тертці. Горіхи подрібніть, гранат розберіть на зерна.
  3. Поставте на тарілку склянку, навколо неї викладіть шар картоплі, далі моркву, половину яловичини, горіхи, сир, яйця, другу половину м'яса і буряк.
  4. Кожен шар змащуйте сіточкою з майонезу.
  5. Акуратно вийміть склянку і знову змастіть майонезом. Посипте салат гранатовими зернами.