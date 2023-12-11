Этот салат сможет отлично украсить ваш праздничный стол. Гости обязательно спросят рецепт.
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Рецепт салата "Гранатовый браслет"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Отварите говядину до мягкости, яйца – вкрутую, а картофель и морковь – до готовности.
- Нарежьте мясо небольшими кусочками, а картофель, морковь, яйца и творог натрите на крупной терке. Орехи размельчите, гранат разберите на зерна.
- Поставьте на тарелку стакан, вокруг него выложите слой картофеля, далее морковь, половину говядины, орехи, творог, яйца, вторую половину мяса и свеклу.
- Каждый слой смазывайте сеточкой из майонеза.
- Аккуратно извлеките стакан и снова смажьте майонезом. Посыпьте салат гранатовыми зернами.