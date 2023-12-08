Кроме того, он прост в приготовлении. Вам нужны только обычные ингредиенты и до часа времени.

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Салат "Грибная поляна" – как приготовить

  • Время: 50 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Отварите картофель, морковь, яйца и курицу.
  2. Глубокую миску с плоским дном застелите пищевой пленкой, ведь салат нужно будет переворачивать.
  3. Маринованные грибы выложите на дно шапочками вниз.
  4. Укроп мелко нашинкуйте и положите поверх грибов.
  5. Равномерным слоем выложите порезанное вареное куриное филе и смажьте майонезом.
  6. Морковь натрите на большой терке, выложите поверх курицы и смажьте майонезом.
  7. На большой терке натрите сыр, выложите сверху. Яйца порежьте мелкими кубиками, выложите сверху, смажьте майонезом.
  8. Выложите натертый на большой терке картофель.
  9. Накройте миску и поставьте в холодильник хотя бы на 1,5 – 2 часа.
  10. Перед подачей переверните салат на другую тарелку, чтобы грибы были сверху.