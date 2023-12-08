Кроме того, он прост в приготовлении. Вам нужны только обычные ингредиенты и до часа времени.
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Салат "Грибная поляна" – как приготовить
- Время: 50 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Отварите картофель, морковь, яйца и курицу.
- Глубокую миску с плоским дном застелите пищевой пленкой, ведь салат нужно будет переворачивать.
- Маринованные грибы выложите на дно шапочками вниз.
- Укроп мелко нашинкуйте и положите поверх грибов.
- Равномерным слоем выложите порезанное вареное куриное филе и смажьте майонезом.
- Морковь натрите на большой терке, выложите поверх курицы и смажьте майонезом.
- На большой терке натрите сыр, выложите сверху. Яйца порежьте мелкими кубиками, выложите сверху, смажьте майонезом.
- Выложите натертый на большой терке картофель.
- Накройте миску и поставьте в холодильник хотя бы на 1,5 – 2 часа.
- Перед подачей переверните салат на другую тарелку, чтобы грибы были сверху.