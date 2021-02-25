Гратен Дофинуа может быть как полноценным блюдом, так и прекрасным гарниром к курице.

Название Дофинуа происходит родом из французского региона Dauphiné, там его начали готовить сразу как картофель попал на территорию Европы. Рецепт блюда очень простой, а его основными элементами являются правильно подобранный картофель, молоко и сливки, в смеси которых мы провариваем и запекаем картошку.

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Обязательно натирайте форму, в которой готовите, зубчиком чеснока и сливочным маслом, можно добавлять мускатный орех.

Как приготовить гратен дома

Ингредиенты:

– 500 г картофеля;

– 250 мл молока

– 100 мл сливок;

– 100 г творога;

– 1 зубчик чеснока;

– 20 г сливочного масла;

– мускатный орех.