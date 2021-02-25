Гратен Дофинуа: рецепт сытного блюда от Ольги Мартыновской
Гратен Дофинуа может быть как полноценным блюдом, так и прекрасным гарниром к курице.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Название Дофинуа происходит родом из французского региона Dauphiné, там его начали готовить сразу как картофель попал на территорию Европы. Рецепт блюда очень простой, а его основными элементами являются правильно подобранный картофель, молоко и сливки, в смеси которых мы провариваем и запекаем картошку.
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Обязательно натирайте форму, в которой готовите, зубчиком чеснока и сливочным маслом, можно добавлять мускатный орех.
Как приготовить гратен дома
- Тщательно помойте картофель, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками и просушите. В кастрюлю с толстым дном налейте молоко и сливки, добавьте картофель и оставьте на несколько минут.
- Добавьте соль и мускатный орех – доведите до кипения и варите 10 минут.
- Форму для запекания гратена смажьте сливочным маслом и натрите чесноком.
- Переложите картофель из кастрюли в противень, посыпьте сыром и выпекайте 30 минут до готовности при температуре 170 градусов.
- Подавайте блюдо горячим к мясу или ешьте как цельное блюдо. Приятного аппетита!
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