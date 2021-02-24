Невозможно вкусная закуска из красной рыбы и свеклы – гравлакс. Попробуйте приготовить ее дома и удивите своих родных ресторанным блюдом.

Если вам надоели привычные закуски и хочется чего-то нового и изысканного – рецепт гравлакса из свеклы от Лизы Глинской то, что вам нужно.

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Елизавета Глинская подготовила рецепт ресторанной закуски из красной рыбы – форели со свеклой.



Гравлакс из красной рыбы

Нежный вкус, приятный аромат и яркий цвет закуски из форели засоленной по-скандинавски станет вашей любимой закуской как на праздничном столе, так и на обыденном.

Как приготовить гравлакс со свеклой

Ингредиенты:

– 1 кг красной рыбы;

– 2 ст. л сахара,

– 3 ст. л морской соли;

– 2 свеклы;

– цедра лимона;

– 30 г хрена;

– 30 мл водки или коньяка.

Натрите свеклу на мелкой терке, добавьте соли и сахара, лимонной цедры. Тщательно перемешайте массу и отставьте в сторону на 10-15 минут. Выньте кулинарным пинцетом из рыбы все косточки, снимите кожу. Натрите красную рыбу водкой с обеих сторон, дальше намажьте ее хреном, также с обеих сторон. Выложите свекольную массу на противень или большую плоскую тарелку, сверху положите красную рыбу, снова выложите слой свекольной массы. Накройте рыбу в противене пищевой пленкой, сверху поставьте доску и тяжелую кастрюлю или керамическую форму. Отправьте рыбу в холодильник на 12:00. Снимите с рыбы свекольную массу, промойте ее под холодной водой и просушите бумажными полотенцами. Нарежьте гравлакс из красной рыбы тонкими ломтиками и выложите на тарелку. Подавайте гравлакс с овощами или гренками. Приятного аппетита!

Рецепт гравлакса из красной рыбы от Лизы Глинской – видео: