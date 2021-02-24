Гравлакс со свеклой: рецепт изысканной закуски из красной рыбы по рецепту Лизы Глинской
Невозможно вкусная закуска из красной рыбы и свеклы – гравлакс. Попробуйте приготовить ее дома и удивите своих родных ресторанным блюдом.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Если вам надоели привычные закуски и хочется чего-то нового и изысканного – рецепт гравлакса из свеклы от Лизы Глинской то, что вам нужно.
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Елизавета Глинская подготовила рецепт ресторанной закуски из красной рыбы – форели со свеклой.
Гравлакс из красной рыбы
Нежный вкус, приятный аромат и яркий цвет закуски из форели засоленной по-скандинавски станет вашей любимой закуской как на праздничном столе, так и на обыденном.
Как приготовить гравлакс со свеклой
- Натрите свеклу на мелкой терке, добавьте соли и сахара, лимонной цедры. Тщательно перемешайте массу и отставьте в сторону на 10-15 минут.
- Выньте кулинарным пинцетом из рыбы все косточки, снимите кожу. Натрите красную рыбу водкой с обеих сторон, дальше намажьте ее хреном, также с обеих сторон.
- Выложите свекольную массу на противень или большую плоскую тарелку, сверху положите красную рыбу, снова выложите слой свекольной массы.
- Накройте рыбу в противене пищевой пленкой, сверху поставьте доску и тяжелую кастрюлю или керамическую форму. Отправьте рыбу в холодильник на 12:00.
- Снимите с рыбы свекольную массу, промойте ее под холодной водой и просушите бумажными полотенцами.
- Нарежьте гравлакс из красной рыбы тонкими ломтиками и выложите на тарелку. Подавайте гравлакс с овощами или гренками. Приятного аппетита!
Рецепт гравлакса из красной рыбы от Лизы Глинской – видео:
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