Гратен Дофінуа: рецепт ситної страви від Ольги Мартиновської
Гратен Дофінуа може бути як повноцінною стравою, так і прекрасним гарніром до курятини.
Джерело:інстаграм Ольги Мартиновської
Назва Дофінуа походить родом з французького регіону Dauphiné, там його почали готувати одразу як картопля потрапила на територію Європи. Рецепт страви дуже простий, а його основними елементами є правильно підібрана картопля, молоко та вершки, в суміші яких ми проварюємо та запікаємо картоплю.
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Обов’язково натирайте форму, у якій запікаєте, зубчиком часнику та вершковим маслом, можна також додавати мускатний горіх.
Як приготувати гратен вдома
- Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки, наріжте скибочками та просушіть. У каструлю з товстим дном налийте молоко та вершки, додайте картоплю та залишіть на кілька хвилин.
- Додайте сіль та мускатний горіх – доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин.
- Форму для запікання гратену змастіть вершковим маслом та натріть часником.
- Перекладіть картоплю з каструлі в деко, притрусіть сиром та випікайте 30 хвилин до готовності при температурі 170 градусів.
- Подавайте страву гарячої до м'яса або їжте як цільне блюдо. Смачного!
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