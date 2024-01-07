Любимое блюдо всех французов: готовим невероятный ужин из картофеля

7 января 2024, 16:37
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Источник:

olya_pins

Картофельный гратен с грибами – очень сытное и вкусное блюдо, которое так и просится на праздничный стол. Французы его просто обожают.

Готовить гратен очень просто. Более того, ингредиенты нужны абсолютно привычные.

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Рецепт французского гратена с грибами

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 200 граммов грибов;
– 1 лук;
– 200 миллилитров сливок;
– 50 граммов сыра;
– соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Приготовление:

  1. Картошку тонко нашинкуйте.
  2. Грибы и лук нарежьте мелкими кусочками и обжарьте до готовности.
  3. Сливки смешайте с солью, перцем и мускатным орехом. Немного подогрейте.
  4. В форму выложите поочередно слои картофеля и грибов. Последним слоем должен быть картофель.
  5. Залейте сливками и посыпьте сверху тертым сыром.
  6. Выпекайте 45 – 60 минут при температуре 180 градусов.
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Автор: Ольга Котів