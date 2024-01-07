Любимое блюдо всех французов: готовим невероятный ужин из картофеля
7 января 2024, 16:37Читати новину українською
Источник:olya_pins
Картофельный гратен с грибами – очень сытное и вкусное блюдо, которое так и просится на праздничный стол. Французы его просто обожают.
Готовить гратен очень просто. Более того, ингредиенты нужны абсолютно привычные.
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Рецепт французского гратена с грибами
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
– 500 граммов картофеля;
– 200 граммов грибов;
– 1 лук;
– 200 миллилитров сливок;
– 50 граммов сыра;
– соль, перец, мускатный орех по вкусу.
Приготовление:
- Картошку тонко нашинкуйте.
- Грибы и лук нарежьте мелкими кусочками и обжарьте до готовности.
- Сливки смешайте с солью, перцем и мускатным орехом. Немного подогрейте.
- В форму выложите поочередно слои картофеля и грибов. Последним слоем должен быть картофель.
- Залейте сливками и посыпьте сверху тертым сыром.
- Выпекайте 45 – 60 минут при температуре 180 градусов.