Готувати гратен дуже просто. Ба більше, інгредієнти потрібні абсолютно звичні.
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Рецепт французького гратена з грибами
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Картоплю тонко наріжте.
- Гриби та цибулю наріжте дрібними шматочками та обсмажте до готовності.
- Вершки змішайте з сіллю, перцем та мускатним горіхом. Трохи підігрійте.
- У форму викладіть по черзі шари картоплі та грибів. Останнім шаром має бути картопля.
- Залийте вершками та посипте зверху тертим сиром.
- Випікайте 45 – 60 хвилин за температури 180 градусів.