Готувати гратен дуже просто. Ба більше, інгредієнти потрібні абсолютно звичні.

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Рецепт французького гратена з грибами

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Картоплю тонко наріжте.
  2. Гриби та цибулю наріжте дрібними шматочками та обсмажте до готовності.
  3. Вершки змішайте з сіллю, перцем та мускатним горіхом. Трохи підігрійте.
  4. У форму викладіть по черзі шари картоплі та грибів. Останнім шаром має бути картопля.
  5. Залийте вершками та посипте зверху тертим сиром.
  6. Випікайте 45 – 60 хвилин за температури 180 градусів.