Готовить гратен очень просто. Более того, ингредиенты нужны абсолютно привычные.
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Рецепт французского гратена с грибами
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Картошку тонко нашинкуйте.
- Грибы и лук нарежьте мелкими кусочками и обжарьте до готовности.
- Сливки смешайте с солью, перцем и мускатным орехом. Немного подогрейте.
- В форму выложите поочередно слои картофеля и грибов. Последним слоем должен быть картофель.
- Залейте сливками и посыпьте сверху тертым сыром.
- Выпекайте 45 – 60 минут при температуре 180 градусов.