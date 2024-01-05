Попытайтесь приготовить картофельную запеканку. Сочные куриные рулетики отлично ее дополнят.

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Запеканка с картофелем и куриными рулетиками

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Почистите картофель и порежьте его кружочками. Добавьте соль, перец, паприку, сухие травы, растительное масло и перемешайте.
  2. Сулугуни натрите на мелкую терку. Добавьте чеснок, измельченный укроп, майонез или сметану и перемешайте.
  3. Куриное филе разрежьте вдоль на 2 части. Каждую хорошо отбейте, посолите и поперчите.
  4. Положите на филе начинку и заверните рулетиками. Проткните их несколькими шпажками и нарежьте.
  5. Выложите картофель в форму для запекания. Рулетики на шпажках положите сверху.
  6. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке ориентировочно 45 минут.