Попытайтесь приготовить картофельную запеканку. Сочные куриные рулетики отлично ее дополнят.
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Запеканка с картофелем и куриными рулетиками
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Почистите картофель и порежьте его кружочками. Добавьте соль, перец, паприку, сухие травы, растительное масло и перемешайте.
- Сулугуни натрите на мелкую терку. Добавьте чеснок, измельченный укроп, майонез или сметану и перемешайте.
- Куриное филе разрежьте вдоль на 2 части. Каждую хорошо отбейте, посолите и поперчите.
- Положите на филе начинку и заверните рулетиками. Проткните их несколькими шпажками и нарежьте.
- Выложите картофель в форму для запекания. Рулетики на шпажках положите сверху.
- Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке ориентировочно 45 минут.