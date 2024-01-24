Вкусность из глубины веков: готовим барские гречаники с мясом

24 января 2024, 17:23
Читати новину українською

Источник:

"Аутентичная Украина"

Гречаники – традиционное блюдо украинской кухни, которое было особенно популярно на Лемковщине. Они могут быть постными и мясными.

По сути это котлеты из вареной гречки. Несмотря на свою простоту, они способны стать настоящим украшением стола.

Будет вкусно Лучше, чем у бабушки на базаре: готовим воздушные беляши с мясом в духовке

Гречаники – простой рецепт

  • Время: 35 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов фарша;
– 500 граммов отварной гречки;
– 2 луковицы;
– 2 яйца;
– 100 граммов муки или панировочных сухарей;
– 60 граммов масла;
– соль, перец, кориандр по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте на сковороде.
  2. Готовый лук смешайте с отварной гречкой, фаршем, яйцами и специями. По консистенции смесь должна напоминать обычный фарш для котлет.
  3. Сформируйте гречаники и обваляйте их в муке. Обжарьте на сковороде под закрытой крышкой до румяной корочки.
  4. После этого запеките гречаники в духовке в течение 10 – 15 минут. Чтобы блюдо получилось более сочным, его можно запекать с соусом, к примеру, сметанным, томатным или грибным.
  5. Подавайте гречаники с тушеными или сырыми овощами.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить очень вкусные чебуреки.
Автор: Ольга Котів