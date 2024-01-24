Вкусность из глубины веков: готовим барские гречаники с мясом
24 января 2024, 17:23Читати новину українською
Источник:"Аутентичная Украина"
Гречаники – традиционное блюдо украинской кухни, которое было особенно популярно на Лемковщине. Они могут быть постными и мясными.
По сути это котлеты из вареной гречки. Несмотря на свою простоту, они способны стать настоящим украшением стола.
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Гречаники – простой рецепт
- Время: 35 минут
- Порций: 6
– 500 граммов фарша;
– 500 граммов отварной гречки;
– 2 луковицы;
– 2 яйца;
– 100 граммов муки или панировочных сухарей;
– 60 граммов масла;
– соль, перец, кориандр по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте на сковороде.
- Готовый лук смешайте с отварной гречкой, фаршем, яйцами и специями. По консистенции смесь должна напоминать обычный фарш для котлет.
- Сформируйте гречаники и обваляйте их в муке. Обжарьте на сковороде под закрытой крышкой до румяной корочки.
- После этого запеките гречаники в духовке в течение 10 – 15 минут. Чтобы блюдо получилось более сочным, его можно запекать с соусом, к примеру, сметанным, томатным или грибным.
- Подавайте гречаники с тушеными или сырыми овощами.