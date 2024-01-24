По суті, це котлети з вареної гречки. Попри свою простоту, вони здатні стати справжньою окрасою столу.

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Гречаники – простий рецепт

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на пательні.
  2. Готову цибулю змішайте з відвареною гречкою, фаршем, яйцями та спеціями. За консистенцію суміш має нагадувати звичайний фарш для котлет.
  3. Сформуйте гречаники та обваляйте їх у борошні. Обсмажте на пательні під закритою кришкою до рум'яної скоринки.
  4. Після цього запечіть гречаники у духовці протягом 10 – 15 хвилин. Щоб страва вийшла більш соковитою, її можна запікати із соусом, до прикладу, сметанним, томатним або грибним.
  5. Подавайте гречаники з тушкованими або сирими овочами.