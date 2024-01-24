По суті, це котлети з вареної гречки. Попри свою простоту, вони здатні стати справжньою окрасою столу.
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Гречаники – простий рецепт
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на пательні.
- Готову цибулю змішайте з відвареною гречкою, фаршем, яйцями та спеціями. За консистенцію суміш має нагадувати звичайний фарш для котлет.
- Сформуйте гречаники та обваляйте їх у борошні. Обсмажте на пательні під закритою кришкою до рум'яної скоринки.
- Після цього запечіть гречаники у духовці протягом 10 – 15 хвилин. Щоб страва вийшла більш соковитою, її можна запікати із соусом, до прикладу, сметанним, томатним або грибним.
- Подавайте гречаники з тушкованими або сирими овочами.