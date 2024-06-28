Бюджетно, но очень вкусно: рецепт фантастических гречаников

28 июня 2024, 19:58
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Источник:

yuliia.senych

Приготовьте вместо обычных котлет гречаники. Они точно принесут больше вкуса в ваш рацион.

Такие котлеты получаются более бюджетными, чем обычные. Однако они ничем им не уступают.

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Гречаники – пошаговый рецепт

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов гречки;
– 400 граммов фарша;
– 1 яйцо;
– 1 лук;
– соль, перец, мука, масло по вкусу.

Смотрите видео, как готовить гречаники

Приготовление:

  1. Гречку соедините с фаршем и хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и на мелкой терке натрите лук. Посолите, поперчите по вкусу и хорошо перемешайте.
  2. Соберите фарш в кучку. Оторвите кусочек и сформируйте котлеты.
  3. Каждую котлету со всех сторон обваляйте в муке и жарьте в достаточном количестве масла на хорошо разогретой сковороде.
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Автор: Ольга Котів