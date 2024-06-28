Бюджетно, но очень вкусно: рецепт фантастических гречаников
28 июня 2024, 19:58Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Приготовьте вместо обычных котлет гречаники. Они точно принесут больше вкуса в ваш рацион.
Такие котлеты получаются более бюджетными, чем обычные. Однако они ничем им не уступают.
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Гречаники – пошаговый рецепт
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 300 граммов гречки;
– 400 граммов фарша;
– 1 яйцо;
– 1 лук;
– соль, перец, мука, масло по вкусу.
Смотрите видео, как готовить гречаники
Приготовление:
- Гречку соедините с фаршем и хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и на мелкой терке натрите лук. Посолите, поперчите по вкусу и хорошо перемешайте.
- Соберите фарш в кучку. Оторвите кусочек и сформируйте котлеты.
- Каждую котлету со всех сторон обваляйте в муке и жарьте в достаточном количестве масла на хорошо разогретой сковороде.