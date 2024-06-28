Такие котлеты получаются более бюджетными, чем обычные. Однако они ничем им не уступают.

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Гречаники – пошаговый рецепт

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов гречки;

– 400 граммов фарша;

– 1 яйцо;

– 1 лук;

– соль, перец, мука, масло по вкусу.

Смотрите видео, как готовить гречаники

Приготовление:

Гречку соедините с фаршем и хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и на мелкой терке натрите лук. Посолите, поперчите по вкусу и хорошо перемешайте. Соберите фарш в кучку. Оторвите кусочек и сформируйте котлеты. Каждую котлету со всех сторон обваляйте в муке и жарьте в достаточном количестве масла на хорошо разогретой сковороде.

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