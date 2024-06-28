Такі котлети виходять бюджетнішими, ніж звичайні. Однак вони нічим їм не поступаються.

Варто спробувати Ідеальна літня вечеря: готуємо запіканку з кабачків, картоплі та фаршу

Гречаники – покроковий рецепт

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів гречки;

– 400 грамів фаршу;

– 1 яйце;

– 1 цибуля;

– сіль, перець, борошно, олія до смаку.

Дивіться відео, як готувати гречаники

Приготування:

Гречку з'єднайте з фаршем і добре перемішайте. Додайте яйце та на дрібній терці натріть цибулю. Посоліть, поперчіть до смаку і добре перемішайте. Зберіть фарш у купку. Відірвіть шматочок і сформуйте котлети. Кожну котлету з усіх сторін обваляйте в борошні та смажте в достатній кількості олії на добре розігрітій пательні.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як просто та смачно приготувати лисички у сметанному соусі.