Такі котлети виходять бюджетнішими, ніж звичайні. Однак вони нічим їм не поступаються.
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Гречаники – покроковий рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- Гречку з'єднайте з фаршем і добре перемішайте. Додайте яйце та на дрібній терці натріть цибулю. Посоліть, поперчіть до смаку і добре перемішайте.
- Зберіть фарш у купку. Відірвіть шматочок і сформуйте котлети.
- Кожну котлету з усіх сторін обваляйте в борошні та смажте в достатній кількості олії на добре розігрітій пательні.