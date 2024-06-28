Такі котлети виходять бюджетнішими, ніж звичайні. Однак вони нічим їм не поступаються.

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Гречаники – покроковий рецепт

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

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Приготування:

  1. Гречку з'єднайте з фаршем і добре перемішайте. Додайте яйце та на дрібній терці натріть цибулю. Посоліть, поперчіть до смаку і добре перемішайте.
  2. Зберіть фарш у купку. Відірвіть шматочок і сформуйте котлети.
  3. Кожну котлету з усіх сторін обваляйте в борошні та смажте в достатній кількості олії на добре розігрітій пательні.