Украинская национальная кухня богата вкусными блюдами. Талантливый шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить гречаники в духовке с изысканным томатным соусом.

Гречаники издавна популярны в Украине. Есть много вариантов их приготовления. Блюдо готовится из гречки с добавлением мяса, сала, овощей или картофеля.

Известный ресторатор, шеф-повар Евгений Клопотенко возрождает давние украинские рецепты, дополняя собственными, авторскими и поделился рецептом гречаников и соуса с добавлением томатов, яблок, кофе, которые удивительно наполняют блюдо изысканным вкусом.

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Рецепт котлет

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 300 граммов куриного фарша;

– 125 граммов гречки;

– 50 граммов сала;

– 250 миллилитров воды;

– 2 яйца;

– 1/3 чайной ложки черного молотого перца;

– 3-4 столовые ложки манной крупы;

– 3-4 столовые ложки подсолнечного масла;

– 1/2 чайной ложки соли.

Для приготовления котлет тщательно помойте гречку, залейте водой, добавьте соль. В кастрюле на среднем огне варите в течение 15 минут. Оставьте для охлаждения. Нарежьте кубиками сало. В миске соедините гречку с куриным фаршем, добавьте сало, яйца, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции. Сформируйте котлеты, окуните в манную крупу. Противень выстелите пергаментом, смажьте подсолнечным маслом, выложите котлеты, отправьте запекаться в духовке при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут.

Крутите шарики из гречки и ловите дзен, но не забудьте приготовить томатный соус к ним. Эта комбинация вообще отправит вас в гречневую нирвану, – прокомментировал Евгений Клопотенко

Как приготовить томатный соус

Ингредиенты:

– 2-3 столовые ложки томатной пасты;

– 200 миллилитров воды;

– 3-4 зубчика чеснока;

– 1/2 шт. перца (горький);

– 1 яблоко;

– 1 чайная ложка кофе (растворимого);

– 1 щепотка сахара;

– 1 щепотка соли.

Для приготовления соуса помойте, натрите на крупной терке яблоко. Выложите на сковороду тертое яблоко, добавьте воду, томатную пасту. Очистите чеснок, натрите на терке. Нарежьте тонкими ломтиками горький перец, добавьте в соус. Далее – добавьте кофе, сахар, соль, перец. Тушите в течение 2-3 минут до однородной консистенции. Выложите на тарелку готовые котлеты. Подавайте вместе с томатным соусом. Приятного аппетита!

Гречаники с томатным соусом от Евгения Клопотенко в видео: