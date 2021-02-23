Как приготовить гречаники с томатным соусом: рецепт от Евгения Клопотенко
Украинская национальная кухня богата вкусными блюдами. Талантливый шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить гречаники в духовке с изысканным томатным соусом.
Источник:Инстаграм Евгения Клопотенко
Гречаники издавна популярны в Украине. Есть много вариантов их приготовления. Блюдо готовится из гречки с добавлением мяса, сала, овощей или картофеля.
Известный ресторатор, шеф-повар Евгений Клопотенко возрождает давние украинские рецепты, дополняя собственными, авторскими и поделился рецептом гречаников и соуса с добавлением томатов, яблок, кофе, которые удивительно наполняют блюдо изысканным вкусом.
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Рецепт котлет
- Для приготовления котлет тщательно помойте гречку, залейте водой, добавьте соль. В кастрюле на среднем огне варите в течение 15 минут. Оставьте для охлаждения.
- Нарежьте кубиками сало.
- В миске соедините гречку с куриным фаршем, добавьте сало, яйца, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции. Сформируйте котлеты, окуните в манную крупу.
- Противень выстелите пергаментом, смажьте подсолнечным маслом, выложите котлеты, отправьте запекаться в духовке при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут.
Крутите шарики из гречки и ловите дзен, но не забудьте приготовить томатный соус к ним. Эта комбинация вообще отправит вас в гречневую нирвану, – прокомментировал Евгений Клопотенко
Как приготовить томатный соус
- Для приготовления соуса помойте, натрите на крупной терке яблоко. Выложите на сковороду тертое яблоко, добавьте воду, томатную пасту.
- Очистите чеснок, натрите на терке. Нарежьте тонкими ломтиками горький перец, добавьте в соус. Далее – добавьте кофе, сахар, соль, перец. Тушите в течение 2-3 минут до однородной консистенции.
- Выложите на тарелку готовые котлеты. Подавайте вместе с томатным соусом. Приятного аппетита!
Гречаники с томатным соусом от Евгения Клопотенко в видео:
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