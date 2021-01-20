Известные украинские рестораторы, среди них Евгений Клопотенко, Дмитрий Борисов, Миша Кацурин, Дмитрий Заходякин, Дмитрий Запорожец рассказывают о современной украинской гастрокультуре, про создание собственных заведений и про эксперименты с рецептами.

В Сети состоялась премьера четвертой серии документального сериала "Спалах", посвящена современной украинской гастрокультуре. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале.

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В документальной ленте известные украинские рестораторы – Евгений Клопотенко, Дмитрий Борисов, Миша Кацурин, Дмитрий Заходякин, Дмитрий Запорожец, Андрей Худо – исследуя историю прошлого, рассказывают о современной украинской гастрономии, разрушении стереотипов, эксперименты с рецептами, открытии собственных заведений и инновации в украинской гастрономии.

Дмитрий Борисов, ресторатор, основатель сети "Семья ресторанов Борисова":

"У нас не было даже гастрономического фундамента, потому что Советский Союз за 70 лет вырезал его от и до, как часть культурного кода, потому что культура многогранна. И я считаю, что гастрономический культурный код – он стержневой, на нем все остальное. Потому что гастрономия – это мы собираемся все вместе, проводим время, это семья, продукт, регион. И это все – очень серьезная штука ", – рассказывает Дмитрий.

Евгений Клопотенко, кулинарный эксперт, соучредитель ресторана 100 лет тому вперед

Ко мне в ресторан пришла компания из пяти человек и говорят: "Я так захотел дерунов, водочки, селедочки, а у вас ничего этого нет! Так зачем мы пришли?" Я отвечаю: "Хм, на этом ваши стереотипы и сломались! Вам сейчас идти в другой ресторан – слишком напряжно, так что начинайте – ешьте верещаку, шпундру и путрю".

"Когда наступает Новый Год, этот Советский Союз просто повсюду. Он нас направляет не в сторону светлого будущего, а в сторону светлого прошлого. Поэтому, когда ты пробуешь советскую еду, то пробуешь прошлое", – рассказывает Евгений.

Антон Савлепов, соучредитель вегетарианского сэндвич-бара ORANG+UTAN

"Вегетарианские позиции начали появляться 6 лет назад, уже можно было что-то найти. Мне нравится концепция фастфуда, но нового поколения, потому что фастфуд всегда ассоциируется с чем-то дешевым и вредным. В нашем случае – это качественная вкусная еда, которую вообще нигде не найдешь и формат очень простой и доступен. Я искал веганские заведения, а их обычно делают подростки энтузиасты, которые хотят двигать культуру вперед ", – рассказывает Антон.

Новая украинская гастрокультура в видео:

Документальный сериал "Спалах" рассказывает о новой украинской культуре во всех ее проявлениях. Проект создан при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Напомним, украинское кафе покажут в сериале на National Geographic.