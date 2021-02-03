Котлеты из чечевицы: рецепт от Евгения Клопотенко
Известный украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом котлет из чечевицы. Для тех, кто не ест мясо – отличная альтернатива. Сохраните себе рецепт.
Источник: инстаграм Евгения Клопотенка
Евгений Клопотенко поделился рецептом с поклонниками и предлагает приготовить котлеты из чечевицы с добавлением йогурто-чесночного соуса.
Читайте также Рубленые котлеты из куриного филе: простой рецепт от Евгения Клопотенко
Рецепт котлет из чечевицы
- Для приготовления котлет тщательно помойте чечевицу, горошек.
- Отдельно в кастрюле с кипятком отварите чечевицу в течение 15-20 минут, горошек – 10 минут.
- Помойте, очистите от кожуры картофель, отварите в кастрюле, измельчите в пюре.
- Очистите лук, нарежьте ломтиками. Помойте морковь, очистите от кожуры, натрите на крупной терке. Обжарьте лук с морковью на сковороде с маслом.
- На сковороду выложите отваренную чечевицу, тушите 2-3 минуты.
- Переложите в миску чечевицу, измельчите блендером в пюре, добавьте горошек, картофель, молотый тмин, соль, перец, перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки.
- Для приготовления соуса смешайте йогурт, оливковое масло и измельченный зубчик чеснока.
- Выложите котлеты на тарелку. Подавайте с соусом. Приятного аппетита!
Котлеты из чечевицы – это мой привет любителям овощей и тем, кто любит экспериментировать с едой. Еще это блюдо является доказательством того, что слово "котлета" идеально подходит не только к мясу, но и к овощам, – написал в посте Евгений Клопотенко.
Поделиться новостью