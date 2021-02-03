Известный украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом котлет из чечевицы. Для тех, кто не ест мясо – отличная альтернатива. Сохраните себе рецепт.

Источник: инстаграм Евгения Клопотенка

Евгений Клопотенко поделился рецептом с поклонниками и предлагает приготовить котлеты из чечевицы с добавлением йогурто-чесночного соуса.

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Рецепт котлет из чечевицы

Ингредиенты:

– 150 граммов зеленой чечевицы;

– 150 граммов зеленого горошка;

– 300 граммов картофеля;

– 1 репчатый лук;

– 1 морковь;

– 1 щепотка тмина;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– 4 столовые ложки панировочных сухарей;

– соль и перец.

Ингредиенты для соуса:

– 150 граммов натурального йогурта;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 зубчик чеснока.

Для приготовления котлет тщательно помойте чечевицу, горошек. Отдельно в кастрюле с кипятком отварите чечевицу в течение 15-20 минут, горошек – 10 минут. Помойте, очистите от кожуры картофель, отварите в кастрюле, измельчите в пюре. Очистите лук, нарежьте ломтиками. Помойте морковь, очистите от кожуры, натрите на крупной терке. Обжарьте лук с морковью на сковороде с маслом. На сковороду выложите отваренную чечевицу, тушите 2-3 минуты. Переложите в миску чечевицу, измельчите блендером в пюре, добавьте горошек, картофель, молотый тмин, соль, перец, перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки. Для приготовления соуса смешайте йогурт, оливковое масло и измельченный зубчик чеснока. Выложите котлеты на тарелку. Подавайте с соусом. Приятного аппетита!

Котлеты из чечевицы – это мой привет любителям овощей и тем, кто любит экспериментировать с едой. Еще это блюдо является доказательством того, что слово "котлета" идеально подходит не только к мясу, но и к овощам, – написал в посте Евгений Клопотенко.