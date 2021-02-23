Як приготувати гречаники з томатним соусом: рецепт від Євгена Клопотенка
Українська національна кухня багата на смачні страви. Талановитий шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати гречаники у духовці з вишуканим томатним соусом.
Джерело:Інстаграм Євгена Клопотенка
Гречаники здавна популярні в Україні. Є багато варіантів їх приготування. Страва готується з гречки з додаванням м’яса, сала, овочів або картоплі.
Відомий ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко відроджує українські стародавні рецепти, доповнюючи власними, авторськими та поділився рецептом гречаників, соусу з додаванням томатів, яблук, кави, які дивовижно наповнюють страву вишуканим смаком.
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Рецепт котлет
- Для приготування котлет ретельно помийте гречку, залийте водою, додайте сіль. У каструлі на середньому вогні варіть протягом 15 хвилин. Залиште для охолодження.
- Наріжте кубиками сало.
- У мисці з'єднайте гречку з курячим фаршем, додайте сало, яйця, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції. Сформуйте котлети, занурте у манну крупу.
- Деко вистеліть пергаментом, змастіть соняшниковою олією, викладіть котлети, відправте запікатись в духовці при температурі 180 градусів протягом 15-20 хвилин.
Крутіть кульки з гречки та ловіть дзен, але не забудьте приготувати томатний соус до них. Ця комбінація взагалі відправить вас у гречану нірвану,– прокоментував Євген Клопотенко
Як приготувати томатний соус
- Для приготування соусу помийте, натріть на грубій тертці яблуко. Викладіть на пательню терте яблуко, додайте воду, томатну пасту.
- Почистіть часник, натріть на тертці. Наріжте тонкими скибочками гіркий перець, додайте у соус. Далі – додайте каву, цукор, сіль, перець. Тушкуйте протягом 2-3 хвилини до однорідної консистенції.
- Викладіть на тарілку готові гречаники. Подавайте разом з томатним соусом. Смачного!
Гречаники з томатним соусом від Євгена Клопотенка у відео:
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