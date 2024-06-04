Греческий пирог со шпинатом и сыром: проверенный рецепт, который вы захотите повторить

4 июня 2024, 16:59
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pava_vb

Этот фантастический греческий пирог вы приготовите за считанные минуты. Он точно понравится всем вашим близким.

Вы можете использовать и свежий, и замороженный шпинат. Сыр прекрасно подчеркнет его вкус.

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Греческий пирог со шпинатом и сыром

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов феты;
– 400 граммов шпината;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 яйца;
– 25 граммов масла;
– слоеное тесто;
– 100 граммов зеленого лука;
– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как приготовить пирог со шпинатом: видео

Приготовление:

  1. Обжарьте измельченный чеснок на масле. Добавьте нарезанный зеленый лук и шпинат. Протушите немного под крышкой и приправьте солью и перцем.
  2. Слоеное тесто раскатайте под размер формы. Выложите его в форму. Подверните края к бортикам и сделайте насечки.
  3. Выложите начинку из шпината и зеленого лука, а затем – слой сыра. Закройте все сверху решеткой теста и смажьте желтком.
  4. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.

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Автор: Ольга Котів