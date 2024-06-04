Греческий пирог со шпинатом и сыром: проверенный рецепт, который вы захотите повторить
4 июня 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:pava_vb
Этот фантастический греческий пирог вы приготовите за считанные минуты. Он точно понравится всем вашим близким.
Вы можете использовать и свежий, и замороженный шпинат. Сыр прекрасно подчеркнет его вкус.
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Греческий пирог со шпинатом и сыром
- Время: 45 минут
- Порций: 6
– 400 граммов феты;
– 400 граммов шпината;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 яйца;
– 25 граммов масла;
– слоеное тесто;
– 100 граммов зеленого лука;
– соль, перец по вкусу.
Смотрите, как приготовить пирог со шпинатом: видео
Приготовление:
- Обжарьте измельченный чеснок на масле. Добавьте нарезанный зеленый лук и шпинат. Протушите немного под крышкой и приправьте солью и перцем.
- Слоеное тесто раскатайте под размер формы. Выложите его в форму. Подверните края к бортикам и сделайте насечки.
- Выложите начинку из шпината и зеленого лука, а затем – слой сыра. Закройте все сверху решеткой теста и смажьте желтком.
- Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.