Вы можете использовать и свежий, и замороженный шпинат. Сыр прекрасно подчеркнет его вкус.

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Греческий пирог со шпинатом и сыром

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить пирог со шпинатом: видео

Приготовление:

  1. Обжарьте измельченный чеснок на масле. Добавьте нарезанный зеленый лук и шпинат. Протушите немного под крышкой и приправьте солью и перцем.
  2. Слоеное тесто раскатайте под размер формы. Выложите его в форму. Подверните края к бортикам и сделайте насечки.
  3. Выложите начинку из шпината и зеленого лука, а затем – слой сыра. Закройте все сверху решеткой теста и смажьте желтком.
  4. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.