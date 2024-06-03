На приготовление нужно всего 30 минут. Вкус этого супа вас приятно удивит.

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Кабачковый крем-суп из кабачков

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 2 бульонные кубики;

– 1 килограмм кабачков;

– 1 пучок зеленого лука;

– 100 граммов чеддера;

– щепотка мускатного ореха;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Почистите и нарежьте картофель небольшими кубиками. Так же нарежьте кабачки. Помойте, обсушите и измельчите зеленый лук. Натрите чеддер и мускатный орех. Положите картофель в большую кастрюлю. Залейте водой, чтобы она ее полностью покрыла. Добавьте кубики бульона, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте 10 минут. Добавьте кабачки, снова накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. Далее добавьте зеленый лук, накройте крышкой и готовьте последние 5 минут. Снимите суп с огня, добавьте тертый сыр и приправьте мускатным орехом, солью и перцем. Измельчите все блендером. При необходимости добавляйте горячую воду, пока не получите желаемую консистенцию. Подавайте кабачковый суп с тертым сыром, зеленым луком и щепоткой мускатного ореха.

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