На приготовление нужно всего 30 минут. Вкус этого супа вас приятно удивит.

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Кабачковый крем-суп из кабачков

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Почистите и нарежьте картофель небольшими кубиками. Так же нарежьте кабачки. Помойте, обсушите и измельчите зеленый лук. Натрите чеддер и мускатный орех.
  2. Положите картофель в большую кастрюлю. Залейте водой, чтобы она ее полностью покрыла. Добавьте кубики бульона, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте 10 минут.
  3. Добавьте кабачки, снова накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. Далее добавьте зеленый лук, накройте крышкой и готовьте последние 5 минут.
  4. Снимите суп с огня, добавьте тертый сыр и приправьте мускатным орехом, солью и перцем. Измельчите все блендером. При необходимости добавляйте горячую воду, пока не получите желаемую консистенцию.
  5. Подавайте кабачковый суп с тертым сыром, зеленым луком и щепоткой мускатного ореха.