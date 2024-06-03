На приготовление нужно всего 30 минут. Вкус этого супа вас приятно удивит.
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Кабачковый крем-суп из кабачков
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Почистите и нарежьте картофель небольшими кубиками. Так же нарежьте кабачки. Помойте, обсушите и измельчите зеленый лук. Натрите чеддер и мускатный орех.
- Положите картофель в большую кастрюлю. Залейте водой, чтобы она ее полностью покрыла. Добавьте кубики бульона, доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте 10 минут.
- Добавьте кабачки, снова накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. Далее добавьте зеленый лук, накройте крышкой и готовьте последние 5 минут.
- Снимите суп с огня, добавьте тертый сыр и приправьте мускатным орехом, солью и перцем. Измельчите все блендером. При необходимости добавляйте горячую воду, пока не получите желаемую консистенцию.
- Подавайте кабачковый суп с тертым сыром, зеленым луком и щепоткой мускатного ореха.