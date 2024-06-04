Ви можете використовувати й свіжий, і заморожений шпинат. Сир чудово підкреслить його смак.

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Грецький пиріг зі шпинатом та сиром

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Дивіться, як приготувати пиріг зі шпинатом: відео

Приготування:

  1. Обсмажте подрібнений часник на маслі. Додайте нарізану зелену цибулю та шпинат. Протушкуйте трохи під кришкою і приправте сіллю та перцем.
  2. Листкове тісто розкачайте під розмір форми. Викладіть його у форму, підгорніть краї до бортиків та зробіть насічки.
  3. Викладіть начинку зі шпинату та зеленої цибулі, а потім – шар сиру. Закрийте все зверху решіткою тіста та змастіть жовтком.
  4. Випікайте у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин.