Его обожают все: рецепт идеального греческого салата
7 мая 2024, 12:10Читати новину українською
Источник:Shuba
Если ищете рецепт какого-то легкого салата, приготовьте греческий. Ведь это всегда беспроигрышная идея.
Трудно представить еще какой-то настолько популярный легкий летний салат. Греческий бьет все рекорды.
Стоит попробовать Рецепт, который всегда удается: готовим хачапури за 15 минут, как звездный судья "МастерШеф"
Греческий салат
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1,5 столовой ложки лимонного сока;
– 1 зубчик чеснока;
– 0,5 чайной ложки сушеного орегано;
– 0,25 чайной ложки черного перца;
– 3 томата;
– 0,5 луковицы;
– 0,5 огурца;
– 120 граммов феты;
– 30 граммов маслин.
Приготовление:
- В банке смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец и орегано.
- В миску выложите нарезанные небольшими кусочками томаты, огурец и фету. Добавьте нарезанный тонкими кольцами красный лук и маслины.
- Перед подачей полейте заправкой, аккуратно перемешайте и посыпьте свежемолотым черным перцем сверху.