Важко уявити ще якийсь настільки популярний легкий літній салат. Грецький б'є всі рекорди.
Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо хачапурі за 15 хвилин, як зірковий суддя "МастерШеф"
Грецький салат
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- У банці змішайте оливкову олію, лимонний сік, подрібнений часник, сіль, перець і орегано.
- У миску викладіть нарізані невеликими шматочками томати, огірок та фету. Додайте нарізану тонкими кільцями червону цибулю та маслини.
- Перед подачею полийте заправкою, акуратно перемішайте і посипте свіжомеленим чорним перцем зверху.