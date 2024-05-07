Важко уявити ще якийсь настільки популярний легкий літній салат. Грецький б'є всі рекорди.

Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо хачапурі за 15 хвилин, як зірковий суддя "МастерШеф"

Грецький салат

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. У банці змішайте оливкову олію, лимонний сік, подрібнений часник, сіль, перець і орегано.
  2. У миску викладіть нарізані невеликими шматочками томати, огірок та фету. Додайте нарізану тонкими кільцями червону цибулю та маслини.
  3. Перед подачею полийте заправкою, акуратно перемішайте і посипте свіжомеленим чорним перцем зверху.