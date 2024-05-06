Хачапури будет готовым уже через 15 минут. Поэтому это идеальное блюдо для быстрого обеда, завтрака или перекуса.
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Хачапури за 15 минут
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешайте венчиком.
- Добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто.
- Сыр натрите и перемешайте с яйцом.
- Поделите тесто на две части, раскатайте, добавьте половину сыра и соберите, как на видео.
- Раскатайте и жарьте на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.