Хачапури будет готовым уже через 15 минут. Поэтому это идеальное блюдо для быстрого обеда, завтрака или перекуса.

Будет вкусно Подойдет даже вчерашнее пюре: готовим фантастические картофельники с начинкой

Хачапури за 15 минут

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 миллилитров кефира;

– 1 яйцо;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 1,5 столовой ложки растительного масла;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 250 граммов муки.

Для начинки:

– 300 граммов сыра сулугуни;

– 1 яйцо.

Приготовление:

Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешайте венчиком. Добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто. Сыр натрите и перемешайте с яйцом. Поделите тесто на две части, раскатайте, добавьте половину сыра и соберите, как на видео. Раскатайте и жарьте на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный соус дзадзики.