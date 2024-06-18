К картофелю или макаронам: подлива из шампиньонов на скорую руку

18 июня 2024, 10:32
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Такой соус имеет универсальное назначение. Он прекрасно сочетается с вареными макаронами, омлетом, кусочком хлеба или жареным мясом.

Подлива с шампиньонами очень вкусная, имеет насыщенный грибной вкус. А еще так быстро готовится!

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Грибная подлива

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2


Так вкусно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:
– полкилограмма шампиньонов;
– 1 маленькая луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 50 грамм сливочного масла;
– 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
– 5 столовых ложек белого вина или отвара;
– 125 миллилитров сливок 30%;
– соль и свежемолотый черный перец;
– 2 столовые ложки измельченной петрушки.

Приготовление:

  1. Почистите грибы и вымойте их.
  2. Нарежьте грибы на кубики.
  3. Лук мелко нарежьте, чеснок давите или мелко нарежьте.
  4. В большей сковороде растопите примерно 30 грамм сливочного масла и 1 столовую ложку оливкового масла.
  5. Добавьте лук и жарьте примерно 5 – 7 минут.
  6. В конце добавьте чеснок и обжарьте еще 1 – 2 минуты, слегка подрумянивая ингредиенты.
  7. Влейте вино или бульон и доведите до кипения на сильном огне. Варите в течение минуты, пока большая часть жидкости не испарится и в кастрюле.
  8. Добавьте оставшееся масло и оливковое масло.
  9. Увеличьте огонь, добавьте грибы и жарьте на сильном огне примерно 6 минут, периодически помешивая.
  10. В конце приправьте солью и перцем.
  11. Влейте сливки и доведите до кипения на среднем огне. Варите примерно 2 минуты, пока соус немного не загустеет, в конце добавьте петрушку.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська