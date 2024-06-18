Підлива з печерицями дуже смачна, має насичений грибний смак. А ще так швидко готується!
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Грибна підлива
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Так смакота / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Почистьте гриби та вимийте їх.
- Наріжте гриби на кубики.
- Цибулю дрібно наріжте, часник тисніть або дрібно наріжте.
- У більшій сковороді розтопіть приблизно 30 грамів вершкового масла та 1 столову ложку оливкової олії.
- Додайте цибулю і смажте приблизно 5 – 7 хвилин.
- В кінці додайте часник і обсмажте ще 1 – 2 хвилини, злегка підрум'янюючи інгредієнти.
- Влийте вино або бульйон і доведіть до кипіння на сильному вогні. Варіть протягом хвилини, поки більша частина рідини не випарується і в каструлі.
- Додайте решту масла та оливкової олії.
- Збільште вогонь, додайте гриби та смажте на сильному вогні приблизно 6 хвилин, періодично помішуючи.
- В кінці приправте сіллю і перцем.
- Влийте вершки та доведіть до кипіння на середньому вогні. Варіть приблизно 2 хвилини, поки соус трохи не загусне, в кінці додайте петрушку.