Очень вкусная закуска из грибов понравится каждому! Вкуснее всего паштет из грибов будет с хрустящими гренками.

Источник: инстаграм Лизы Глинской

Замечательная закуска на каждый день подойдет как к праздничному столу, так и к повседневному.

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Закуска из грибов быстрая в приготовлении, подойдет как для бутербродов, так и для овощного пюре или мясных блюд.

Как приготовить грибной паштет дома

Ингредиенты:

– 700 г грибов;

– 2 луковицы;

– 200 мл сливок 20-30% жирности;

– 20 мл масла;

– 50 г сливочного масла;

– 50 г белого хлеба;

– 70 мл молока

– соль, перец.