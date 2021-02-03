Грибной паштет по рецепту Лизы Глинской
Очень вкусная закуска из грибов понравится каждому! Вкуснее всего паштет из грибов будет с хрустящими гренками.
Источник: инстаграм Лизы Глинской
Замечательная закуска на каждый день подойдет как к праздничному столу, так и к повседневному.
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Закуска из грибов быстрая в приготовлении, подойдет как для бутербродов, так и для овощного пюре или мясных блюд.
Как приготовить грибной паштет дома
- Помытые грибы нарежьте на маленькие кусочки и обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Добавьте масло, сливочное масло и нарезанный лук к грибам, немного посолите и продолжайте обжаривать до готовности.
- Поперчите грибы, влейте сливок и тушите грибы на среднем огне до загустения в течение 10 минут.
- Замочите хлеб в молоке.
- Соедините хлеб с грибами и перебейте блендером до однородной массы. Подавайте грибной паштет с хрустящими гренками. Приятного аппетита!
Источник: Глінська Ліза
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