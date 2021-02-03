Надзвичайно смачна закуска з грибів сподобається кожному! Найкраще паштет з грибів смакуватиме з хрумкими грінками.

Джерело: інстаграм Лізи Глінської

Чудова закуска на кожен день підійду як до святкового столу, так і до буденного.

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Закуска з грибів швидка у приготуванні, смакує як з канапкою, так і з овочевим пюре або м'ясними стравами.

Як приготувати грибний паштет вдома

Інгредієнти:

– 700 г грибів;

– 2 цибулини;

– 200 мл вершків 20-30% жирності;

– 20 мл олії;

– 50 г вершкового масла;

– 50 г білого хліба;

– 70 мл молока;

– сіль, перець.