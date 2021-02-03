Грибний паштет за рецептом Лізи Глінської
Надзвичайно смачна закуска з грибів сподобається кожному! Найкраще паштет з грибів смакуватиме з хрумкими грінками.
Джерело: інстаграм Лізи Глінської
Чудова закуска на кожен день підійду як до святкового столу, так і до буденного.
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Закуска з грибів швидка у приготуванні, смакує як з канапкою, так і з овочевим пюре або м'ясними стравами.
Як приготувати грибний паштет вдома
- Помиті гриби наріжте на маленькі шматочки та обсмажте на сухій сковорідці до золотистого кольору.
- Додайте олію, вершкове масло та нарізану цибулю до грибів, трішки посоліть та продовжуйте обсмажувати до готовності.
- Поперчіть гриби, влийте вершків та тушкуйте гриби на середньому вогні до загущення протягом 10 хвилин.
- Замочіть хліб в молоці.
- З'єднайте хліб з грибами та перебийте блендером до однорідної маси. Подавайте грибний паштет з хрумкими грінками. Смачного!
Джерело: Глінська Ліза
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