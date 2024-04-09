Вкус, который удивит каждого: готовим французскую классику – груши в вине

Груши в вине - классическое блюдо французской кухни. Воспользуйтесь этим простым рецептом, чтобы порадовать себя и родных.

Это блюдо можно приготовить как на огне, так и дома на плите. В любом случае вкус будет невероятным

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Груши в вине

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 5

Для груш:

– 5 твердых груш;

– 1 бутылка красного сухого или полусухого вина;

– 2 апельсина;

– 8 – 10 палочек гвоздики;

– 3 палочки корицы;

– 3 звездочки бадьяна;

– 100 граммов сахара;

– лимонный сок по вкусу.

Взбитые сливки:

– холодные сливки;

– сахарная пудра;

– щепотка корицы.

Приготовление:

Грушу приготовьте в казане или в кастрюле с красным вином, соком и цедрой апельсина, корицей, бадьяном и гвоздикой. Готовьте, пока груша не станет хорошего бордового цвета. Затем достаньте груши из казана, жидкость выпарите до состояния сиропа. Сливки взбейте с сахарной пудрой и корицей Подавайте груши теплыми или холодными со сливками и сиропом.