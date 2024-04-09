Вкус, который удивит каждого: готовим французскую классику – груши в вине
9 апреля 2024, 18:15Читати новину українською
Источник:valeria.matrokhina
Груши в вине - классическое блюдо французской кухни. Воспользуйтесь этим простым рецептом, чтобы порадовать себя и родных.
Это блюдо можно приготовить как на огне, так и дома на плите. В любом случае вкус будет невероятным
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Груши в вине
- Время: 25 минут
- Порций: 5
Для груш:
– 5 твердых груш;
– 1 бутылка красного сухого или полусухого вина;
– 2 апельсина;
– 8 – 10 палочек гвоздики;
– 3 палочки корицы;
– 3 звездочки бадьяна;
– 100 граммов сахара;
– лимонный сок по вкусу.
Взбитые сливки:
– холодные сливки;
– сахарная пудра;
– щепотка корицы.
Приготовление:
- Грушу приготовьте в казане или в кастрюле с красным вином, соком и цедрой апельсина, корицей, бадьяном и гвоздикой. Готовьте, пока груша не станет хорошего бордового цвета.
- Затем достаньте груши из казана, жидкость выпарите до состояния сиропа.
- Сливки взбейте с сахарной пудрой и корицей
- Подавайте груши теплыми или холодными со сливками и сиропом.