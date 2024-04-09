Это блюдо можно приготовить как на огне, так и дома на плите. В любом случае вкус будет невероятным

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Груши в вине

  • Время: 25 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Грушу приготовьте в казане или в кастрюле с красным вином, соком и цедрой апельсина, корицей, бадьяном и гвоздикой. Готовьте, пока груша не станет хорошего бордового цвета.
  2. Затем достаньте груши из казана, жидкость выпарите до состояния сиропа.
  3. Сливки взбейте с сахарной пудрой и корицей
  4. Подавайте груши теплыми или холодными со сливками и сиропом.