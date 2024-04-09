Это блюдо можно приготовить как на огне, так и дома на плите. В любом случае вкус будет невероятным
Стоит попробовать Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день
Груши в вине
- Время: 25 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Грушу приготовьте в казане или в кастрюле с красным вином, соком и цедрой апельсина, корицей, бадьяном и гвоздикой. Готовьте, пока груша не станет хорошего бордового цвета.
- Затем достаньте груши из казана, жидкость выпарите до состояния сиропа.
- Сливки взбейте с сахарной пудрой и корицей
- Подавайте груши теплыми или холодными со сливками и сиропом.