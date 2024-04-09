Цю страву можна приготувати як на вогні, так і вдома на плиті. У будь-якому разі смак буде неймовірним

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Груші у вині

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Грушу приготуйте в казані або в каструлі з червоним вином, соком та цедрою апельсина, корицею, бадьяном та гвоздикою. Готуйте, поки груша не стане гарного бордового кольору.
  2. Далі дістаньте груші з казана, рідину випаруйте до стану сиропу.
  3. Вершки збийте з цукровою пудрою та корицею
  4. Подавайте груші теплими або холодними з вершками та сиропом.