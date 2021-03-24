Какое заведение посетить, чтоб сполна ощутить колорит Грузии – рассказывает Ольга Мартыновская.

Недавно судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская отправилась в путешествие в Грузию. Путешествуя по стране девушка посетила несколько местных ресторанов и решила поделиться с читателями своим списком самых колоритных заведений Грузии.

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Итак, о трех колоритных заведениях, которые запали в сердце известному кулинару читайте далее в материале.

Насколько же приятно наконец вырваться хоть на несколько дней в путешествие, – прокомментировала Ольга Мартыновская.

Мой топ-3 самых колоритных ресторанов Грузии

– Barbarestan



Ресторан в Тбилиси

В меню заведения собраны рецепты грузинской княгини Барбары Джорджадзе, которая была замечательным знатоком кулинарных таинств.

– Funicular



Ресторан с видом на Тбилиси

Хотите оказаться над грузинской столицей? Тогда вам точно сюда. У меня было такое впечатление, будто весь город лежит у моих ног, отметила судья "МастерШеф".

– Tsiskvili



Колоритный ресторан в Тбилиси

Интерьер ресторана украшают настоящий водопад с мельницей, скала и различные старинные предметы.