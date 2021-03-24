Ольга Мартыновская рассказала о самых колоритных ресторанах Грузии
Какое заведение посетить, чтоб сполна ощутить колорит Грузии – рассказывает Ольга Мартыновская.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Недавно судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская отправилась в путешествие в Грузию. Путешествуя по стране девушка посетила несколько местных ресторанов и решила поделиться с читателями своим списком самых колоритных заведений Грузии.
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Итак, о трех колоритных заведениях, которые запали в сердце известному кулинару читайте далее в материале.
Насколько же приятно наконец вырваться хоть на несколько дней в путешествие, – прокомментировала Ольга Мартыновская.
Мой топ-3 самых колоритных ресторанов Грузии
– Barbarestan
Ресторан в Тбилиси
В меню заведения собраны рецепты грузинской княгини Барбары Джорджадзе, которая была замечательным знатоком кулинарных таинств.
– Funicular
Ресторан с видом на Тбилиси
Хотите оказаться над грузинской столицей? Тогда вам точно сюда. У меня было такое впечатление, будто весь город лежит у моих ног, отметила судья "МастерШеф".
– Tsiskvili
Колоритный ресторан в Тбилиси
Интерьер ресторана украшают настоящий водопад с мельницей, скала и различные старинные предметы.
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