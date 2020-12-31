Грузинский салат от Лизы Глинской: праздничный рецепт
Елизавета Глинская поделилась рецептом салата, который прекрасно дополнит блюда из рыбы и мяса.
Кондитер Елизавета Глинская на своей странице в инстаграм поделилась рецептом салата, который прекрасно дополнит новогоднее меню. Очень легкий вкусный салат понравятся всей семье.
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Грузинский салат с ореховым соусом
- Разогрейте духовку до 170 градусов, выложите орехи на противень, отправьте в духовку на 12–15 минут. Подсушенные орехи вытяните, оставьте до остывания.
- Для приготовления заправки почистите чеснок, смешайте в миске с водой, маслом, чесноком, орехами, взбейте блендером до однородной констинтенции.
- Помойте овощи, помидоры, залейте кипятком на 2 минуты, очистите от кожуры. Очистите огурцы от кожуры, овощи нарежьте, ломтиками. Лук нарежьте кольцами. Петрушку помойте, измельчите ножом.
- В миске смешайте овощи, смажьте соусом, перемешайте салат, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт грузинского салата с ореховым соусом от Лизы Глинской в видео:
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