Елизавета Глинская поделилась рецептом салата, который прекрасно дополнит блюда из рыбы и мяса.

Кондитер Елизавета Глинская на своей странице в инстаграм поделилась рецептом салата, который прекрасно дополнит новогоднее меню. Очень легкий вкусный салат понравятся всей семье.

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Грузинский салат с ореховым соусом

Ингредиенты:

– 5 шт. помидоров;

– 5 шт. огурцов;

– 50 г обжаренных грецких орехов;

– 1 ч. Л уксуса;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 шт. красного лука;

– перец чили;

– 1,5 ст. л подсолнечного масла;

– 1,5 ст. л воды;

– соль,

– кинза, петрушка.

Разогрейте духовку до 170 градусов, выложите орехи на противень, отправьте в духовку на 12–15 минут. Подсушенные орехи вытяните, оставьте до остывания. Для приготовления заправки почистите чеснок, смешайте в миске с водой, маслом, чесноком, орехами, взбейте блендером до однородной констинтенции. Помойте овощи, помидоры, залейте кипятком на 2 минуты, очистите от кожуры. Очистите огурцы от кожуры, овощи нарежьте, ломтиками. Лук нарежьте кольцами. Петрушку помойте, измельчите ножом. В миске смешайте овощи, смажьте соусом, перемешайте салат, выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт грузинского салата с ореховым соусом от Лизы Глинской в видео: