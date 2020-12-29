Кулинарный эксперт "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает приготовить вкусный постный салат – селедка под шубой, который понравится всем и станет прекрасным дополнением к новогоднему меню.

Татьяна Литвинова опубликовала в инстаграм рецепт постного салата – селедка под шубой, который понравится всем. Читайте также Салаты из свеклы и красной капусты: праздничные рецепты Селедка под шубой Ингредиенты:

– сельдь;

– 150 г свеклы;

– 250 г моркови;

– 250 г картофеля;

– 2–3 пера зеленого лука;

– агар–агар;

– 1 ст. л воды. Ингредиенты для майонеза:

– 150 мл жидкости из-под консервированного горошка;

– масло подсолнечное;

– 1 ч. л горчицы;

– 0,5 ч. л меда;

– 1 ст. л сока лимона;

– 0,5 ч. л соли;

– 0,5 ч. л перца;

– 1 шт. авокадо. Помойте, очистите сельдь от кожицы, косточек, нарежьте ломтиками. Разогрейте духовку при температуре 180–200 градусов. Тщательно помойте свеклу, морковь, картофель, очистите от кожуры, заверните в фольгу и отправьте запекаться в духовку до готовности. Очистите овощи, натрите на крупной терке. В кастрюле с водой, смешайте свеклу с агар-агаром, перемешайте, доведите до кипения. Выложите свеклу в форму и отправьте в холодильник. Помойте лук, нарежьте соломкой, добавьте к сельди, перемешайте. Для приготовления майонеза очистите авокадо от кожуры, косточки. Смешайте жидкость из-под консервированного горошка в блендере, добавьте масло, сок лимона, мед, горчицу, авокадо, перемешайте. В форму выложите слоями – картофель, морковь, свекла, сельдь, каждый смажьте майонезом. Отправьте в холодильник на 2 часа. Перед подачей выложите на тарелку, задекорируйте майонезом. Приятного аппетита! Рецепт постного салата – сельдь под шубой от Тани Литвиновой в видео: