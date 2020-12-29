Селедка под шубой: праздничный рецепт от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает приготовить вкусный постный салат – селедка под шубой, который понравится всем и станет прекрасным дополнением к новогоднему меню.
Татьяна Литвинова опубликовала в инстаграм рецепт постного салата – селедка под шубой, который понравится всем.
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Селедка под шубой
- Помойте, очистите сельдь от кожицы, косточек, нарежьте ломтиками.
- Разогрейте духовку при температуре 180–200 градусов. Тщательно помойте свеклу, морковь, картофель, очистите от кожуры, заверните в фольгу и отправьте запекаться в духовку до готовности. Очистите овощи, натрите на крупной терке.
- В кастрюле с водой, смешайте свеклу с агар-агаром, перемешайте, доведите до кипения. Выложите свеклу в форму и отправьте в холодильник.
- Помойте лук, нарежьте соломкой, добавьте к сельди, перемешайте.
- Для приготовления майонеза очистите авокадо от кожуры, косточки. Смешайте жидкость из-под консервированного горошка в блендере, добавьте масло, сок лимона, мед, горчицу, авокадо, перемешайте.
- В форму выложите слоями – картофель, морковь, свекла, сельдь, каждый смажьте майонезом. Отправьте в холодильник на 2 часа. Перед подачей выложите на тарелку, задекорируйте майонезом. Приятного аппетита!
Рецепт постного салата – сельдь под шубой от Тани Литвиновой в видео:
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