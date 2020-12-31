Грузинський салат від Лізи Глінської: святковий рецепт
Єлизавета Глінська поділилась рецептом салату, який чудово доповнить страви із риби та м’яса.
Кондитерка Єлизавета Глінська на своїй сторінці в інстаграм поділилась рецептом салату, який прекрасно доповнить новорічне меню. Надзвичайно легкий смачний салат сподобаються усій родині.
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Грузинський салат з горіховим соусом
- Розігрійте духовку до 170 градусів, викладіть горіхи на деко, відправте у духовку на 12-15 хвилин. Підсушені горіхи витягніть, залиште до охолодження.
- Для приготування заправки почистіть часник, змішайте у мисці з водою, олією, часником, горіхами, збийте блендером до однорідної констинтенції.
- Помийте овочі, помідори, залийте окропом на 2 хвилини, почистіть від шкірки. Почистіть огірки від шкірки, овочі наріжте, скибочками. Цибулю наріжте кільцями. Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- У мисці змішайте овочі, змастіть соусом, перемішайте салат, викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт грузинського салату з горіховим соусом від Лізи Глінської у відео:
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