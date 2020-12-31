Єлизавета Глінська поділилась рецептом салату, який чудово доповнить страви із риби та м’яса.

Кондитерка Єлизавета Глінська на своїй сторінці в інстаграм поділилась рецептом салату, який прекрасно доповнить новорічне меню. Надзвичайно легкий смачний салат сподобаються усій родині.

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Грузинський салат з горіховим соусом

Інгредієнти:

– 5 шт. помідорів;

– 5 шт. огірків;

– 50 г обсмажених волоських горіхів;

– 1 ч. л оцту;

– 2 зубчики часнику;

– 1 шт. червоної цибулі;

– перець чилі;

– 1,5 ст. л соняшникової олії;

– 1,5 ст. л води;

– сіль;

– кінза, петрушка.

Розігрійте духовку до 170 градусів, викладіть горіхи на деко, відправте у духовку на 12-15 хвилин. Підсушені горіхи витягніть, залиште до охолодження. Для приготування заправки почистіть часник, змішайте у мисці з водою, олією, часником, горіхами, збийте блендером до однорідної констинтенції. Помийте овочі, помідори, залийте окропом на 2 хвилини, почистіть від шкірки. Почистіть огірки від шкірки, овочі наріжте, скибочками. Цибулю наріжте кільцями. Петрушку помийте, подрібніть ножем. У мисці змішайте овочі, змастіть соусом, перемішайте салат, викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт грузинського салату з горіховим соусом від Лізи Глінської у відео: