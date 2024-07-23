Таке гуакамоле з горошку дуже смачно їсти з чорним хлібом. Якщо любите гостре, можете додати до нього ще трохи червоного перцю.

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Намазка з молодого горошку

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 8

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Приготування:

  1. Молодий горошок почистьте. Додайте до нього часник, цибулю і петрушку. Збийте блендером до поєднання.
  2. До горохового пюре додайте лимонний сік і оливкову олію. Посоліть, поперчіть до смаку і полийте соєвим соусом.
  3. Помідор дрібно наріжте і додайте до горошку. Перемішайте все до поєднання.