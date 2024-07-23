Таке гуакамоле з горошку дуже смачно їсти з чорним хлібом. Якщо любите гостре, можете додати до нього ще трохи червоного перцю.

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Намазка з молодого горошку

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів молодого горошку;

– 1 цибуля;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 2 – 3 столові ложки соєвого соусу;

– 2 – 3 стеблинки петрушки;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець до смаку;

– 2 помідори.

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Приготування:

Молодий горошок почистьте. Додайте до нього часник, цибулю і петрушку. Збийте блендером до поєднання. До горохового пюре додайте лимонний сік і оливкову олію. Посоліть, поперчіть до смаку і полийте соєвим соусом. Помідор дрібно наріжте і додайте до горошку. Перемішайте все до поєднання.

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