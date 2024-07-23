Гуакамоле по-украински: готовим вкуснейшую намазку из зеленого горошка

23 июля 2024, 23:58
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Источник:

Yuliia.senych

Из молодого горошка можно приготовить невероятную намазку. Она идеально подойдет для быстрого перекуса или завтрака.

Такое гуакамоле из горошка очень вкусно есть с черным хлебом. Если любите острое, можете добавить к нему еще немного красного перца.

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Намазка из молодого горошка

  • Время: 15 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов молодого горошка;
– 1 лук;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 2 – 3 столовые ложки соевого соуса;
– 2 – 3 стебелька петрушки;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– 2 помидора.

Смотрите, как приготовить намазку из зеленого горошка: видео

Приготовление:

  1. Молодой горошек почистьте. Добавьте к нему чеснок, лук и петрушку. Взбейте блендером до сочетания.
  2. К гороховому пюре добавьте лимонный сок и оливковое масло. Посолите, поперчите по вкусу и полейте соевым соусом.
  3. Помидор мелко нарежьте и добавьте к горошку. Перемешайте все до сочетания.

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Автор: Ольга Котів