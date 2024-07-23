Гуакамоле по-украински: готовим вкуснейшую намазку из зеленого горошка
23 июля 2024, 23:58Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Из молодого горошка можно приготовить невероятную намазку. Она идеально подойдет для быстрого перекуса или завтрака.
Такое гуакамоле из горошка очень вкусно есть с черным хлебом. Если любите острое, можете добавить к нему еще немного красного перца.
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Намазка из молодого горошка
- Время: 15 минут
- Порций: 8
– 500 граммов молодого горошка;
– 1 лук;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 2 – 3 столовые ложки соевого соуса;
– 2 – 3 стебелька петрушки;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– 2 помидора.
Смотрите, как приготовить намазку из зеленого горошка: видео
Приготовление:
- Молодой горошек почистьте. Добавьте к нему чеснок, лук и петрушку. Взбейте блендером до сочетания.
- К гороховому пюре добавьте лимонный сок и оливковое масло. Посолите, поперчите по вкусу и полейте соевым соусом.
- Помидор мелко нарежьте и добавьте к горошку. Перемешайте все до сочетания.