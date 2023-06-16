Для рогаликов или булочек: клубничный джем – рецепт по которому готовили для королевы Елизаветы
Источник:appetito
Сезон клубники – это время, когда нужно наслаждаться любимыми ягодами по полной. Из нее можно приготовить много вкусностей, а джем позволит ощущать отзвук лета в любое время года.
Для приготовления классического клубничного джема требуется всего три ингредиента. Процесс создания этой вкусности можно превратить в веселое времяпрепровождение вместе с семьей, ведь вместе с вкусным блюдом можно получить незабываемые воспоминания. Такой джем очень любила королева Елизавета II.
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По словам бывшего шеф-повара королевской семьи, Елизавета II каждый день во время чаепития ела маленькие круглые бутерброды с джемом. Это было ее любимое блюдо с тех пор, как ей исполнилось пять лет. Приготовьте вкуснятину к чаю, по рецепту, который понравился бы даже королеве.
Рецепт классического клубничного джема
- Время: 2 часа + сутки
- Порций: 4
Густой джем / Фото unsplash
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 1 килограмм сахара;
– 1 лимон.
Приготовление:
- Клубнику тщательно помойте и поместите в таз, посыпьте сахаром и оставьте минимум два часа. Ягоды должны пустить сок.
- Слейте сироп из ягод в кастрюлю и поставьте на огонь. Как только сок вскипит, выложите в него клубнику с сахаром и проварите десять минут.
- Из лимона выжмите сок и добавьте в джем.
- Измельчите клубники блендером.
- Поставьте еще раз в медленный огонь и варите, периодически помешивая.
- В чистые и простерилизованные клубники разложите еще горячий джем и закройте крышками.
- Укутайте одеялом и оставьте в день.
- Храните в темном и прохладном месте.
Сезон клубники в самом разгаре! Успейте приготовить невероятные сырники с ягодами, воспользовавшись этим рецептом.