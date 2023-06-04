Небольшое изменение классического рецепта способно удивить даже верных поклонников жтого блюда. В летний сезон приготовьте творожники с ягодной начинкой – это сделает ярким любой день.
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Рецепт сырников с ягодной начинкой
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Совершенная вариация сырников / Фото pexels
Приготовление:
- Ягоды присыпьте 1 столовой ложкой сахара и дайте соку стечь (сок можно затем приварить для соуса с чайной ложкой крахмала, разведенного в воде).
- Ингредиенты для творожников тщательно смешайте до однородной массы.
- Для удобства наберите в небольшую мисочку воду и обмакивайте в нее столовую ложку и так формируйте сырники.
- Наберите тесто, распластайте, как пирожечек, насыпьте немного ягод и слепите, придавая форму сырнику.
- Обжаривайте сырники на смеси масла и сливочного масла до золотистой корочки.
- Подавать такие сырники можно с любимым дополнением: сметана, йогурт или соусом из ягодного сока.
- Украсьте сверху листочками мяты или мелиссы.
- По желанию посыпать сахарной пудрой.
Советы от кулинарки
- Используйте сыр и не перетирайте его через сито.
- Для большей рыхлости всыпьте в тесто порошок в печенье (разрыхлитель).
- При жарке к растительному маслу обязательно добавьте сливочное масло для вкуса (или замените на смалец, корочка будет невероятно хрустящей).
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