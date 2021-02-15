Приготуйте хачапурі з соковитою куркою та грибами на обід або вечерю. Навіть якщо ви стежите за своєю фігурою, не слід відмовляти собі у цьому задоволенні.

Хачапурі – традиційна страва грузинської кухні. Зазвичай її готують круглої форми або конвертом з різними видами сиру, з додаванням яєць. Цей рецепт хачапурі з хрусткою скоринкою ззовні та соковитою начинкою всередині з додаванням курячого філе, грибів чудово доповнюють страву. Читайте також Як приготувати нагетси з курячої грудки: рецепт на будь-який смак Рецепт хачапурі з куркою та грибами Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 50 грамів цибулі;

– 200 грамів грибів (печериці);

– 600 грамів сиру Сулугуні;

– олія для смаження;

– 4 яйця;

– базилік. Інгредієнти для тіста:

– 200 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 320 грамів борошна;

– 90 грамів вершкового масла 82%;

– сіль. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте дріжджі у теплому молоці, додайте цукор, сіль, вершкове масло та половину борошна. Залиште на 10 хвилин. Далі – додайте решту борошна. Накрийте рушником, для того, щоб тісто піднялося, залиште на 1,5-2 години. Для приготування начинки ретельно помийте куряче м'ясо, наріжте кубиками. Помийте гриби, наріжте скибочками. Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями, обсмажте на пательні з олією, додайте кубики м'яса, грибів, сіль перець. Сир натріть на грубій тертці. Готову начинку викладіть у миску, додайте тертий сир. Замісіть тісто, cформуйте кульку, залиште підійти ще 30-40 хвилин. Розкатайте з тіста квадрат, викладіть на середину начинку і накрийте верхнім коржем, сформуйте конверт. У мисці збийте яйце. Розігрійте духовку при температурі 160 градусів, викладіть хачапурі на деко, зверху змастіть яйцем, відправте запікатись протягом 30-35 хвилин. Помийте базилік, подрібніть ножем. Викладіть на тарілку. Перед подачею задекоруйте базиліком. Смачного!