Хачапурі з куркою та грибами: домашній рецепт
Приготуйте хачапурі з соковитою куркою та грибами на обід або вечерю. Навіть якщо ви стежите за своєю фігурою, не слід відмовляти собі у цьому задоволенні.
Джерело:Наша Ряба
Хачапурі – традиційна страва грузинської кухні. Зазвичай її готують круглої форми або конвертом з різними видами сиру, з додаванням яєць. Цей рецепт хачапурі з хрусткою скоринкою ззовні та соковитою начинкою всередині з додаванням курячого філе, грибів чудово доповнюють страву.
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Рецепт хачапурі з куркою та грибами
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте дріжджі у теплому молоці, додайте цукор, сіль, вершкове масло та половину борошна. Залиште на 10 хвилин. Далі – додайте решту борошна. Накрийте рушником, для того, щоб тісто піднялося, залиште на 1,5-2 години.
- Для приготування начинки ретельно помийте куряче м'ясо, наріжте кубиками.
- Помийте гриби, наріжте скибочками.
- Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями, обсмажте на пательні з олією, додайте кубики м'яса, грибів, сіль перець.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Готову начинку викладіть у миску, додайте тертий сир.
- Замісіть тісто, cформуйте кульку, залиште підійти ще 30-40 хвилин.
- Розкатайте з тіста квадрат, викладіть на середину начинку і накрийте верхнім коржем, сформуйте конверт.
- У мисці збийте яйце.
- Розігрійте духовку при температурі 160 градусів, викладіть хачапурі на деко, зверху змастіть яйцем, відправте запікатись протягом 30-35 хвилин.
- Помийте базилік, подрібніть ножем.
- Викладіть на тарілку. Перед подачею задекоруйте базиліком. Смачного!
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