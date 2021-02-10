Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предлагает приготовить три вида сыров самостоятельно – крем-сыр, плавленый, рикотту, которые она готовит дома. Запишите себе рецепт.

Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками как сделать три вида сыра в домашних условиях, которые можно использовать для любых блюд, выпечки. Для приготовления сыров используют сметану, йогурт или молоко.

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Сливочный крем-сыр

Ингредиенты:

– 900 граммов йогурта 10% (в готовом виде 430 граммов)

– 1 литр домашнего йогурта, молока 3,2% (в готовом виде 175 граммов)

– 1 литр сметаны 15% (в готовом виде 550 граммов).

Замороженный йогурт или сметану выложите из холодильника, откиньте на сито для стекания, оставьте на ночь. Йогурт выложите в миску, взбейте блендером или миксером, выложите на сито с марлей, оставьте на час. Выложите в тарелку.

Сыр "Рикотта"

Ингредиенты:

– 1 литр молока 3,2%;

– 2–3 столовые ложки лимонного сока (в готовом виде 200 граммов).

Для приготовления в кастрюле доведите молоко до кипения (60 градусов), снимите с огня, оставьте на несколько минут. Добавьте две ложки лимонного сока. Откиньте на сито с марлей, оставьте на один час, сцедите сыворотку.

Сыр плавленый

Ингредиенты:

– 300 граммов творога 9%;

– 1 чайная ложка соды;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 20 граммов сливочного масла 82%.

Для приготовления плавленого сыра в кастрюлю выложите сыр, добавьте соду, соль, сливочное масло, перемешайте, доведите до кипения. Снимите с огня, взбейте до однородной консистенции, оставьте для охлаждения. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Три види сиру в домашніх умовах – рецепт від Тетяни Литвинової у відео: