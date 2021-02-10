Как приготовить три вида сыра в домашних условиях: рецепт от Тани Литвиной
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предлагает приготовить три вида сыров самостоятельно – крем-сыр, плавленый, рикотту, которые она готовит дома. Запишите себе рецепт.
Источник:Инстаграм Татьяны Литвиновой
Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками как сделать три вида сыра в домашних условиях, которые можно использовать для любых блюд, выпечки. Для приготовления сыров используют сметану, йогурт или молоко.
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Сливочный крем-сыр
- Замороженный йогурт или сметану выложите из холодильника, откиньте на сито для стекания, оставьте на ночь.
- Йогурт выложите в миску, взбейте блендером или миксером, выложите на сито с марлей, оставьте на час.
- Выложите в тарелку.
Сыр "Рикотта"
- Для приготовления в кастрюле доведите молоко до кипения (60 градусов), снимите с огня, оставьте на несколько минут. Добавьте две ложки лимонного сока.
- Откиньте на сито с марлей, оставьте на один час, сцедите сыворотку.
Сыр плавленый
- Для приготовления плавленого сыра в кастрюлю выложите сыр, добавьте соду, соль, сливочное масло, перемешайте, доведите до кипения.
- Снимите с огня, взбейте до однородной консистенции, оставьте для охлаждения.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Три види сиру в домашніх умовах – рецепт від Тетяни Литвинової у відео:
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