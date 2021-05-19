Хачапури – традиционное блюдо грузинской кухни, которое готовят с различными видами сыров, а также с добавлением яиц. Также можете добавить грибы или овощи.
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Хачапури с курицей и грибами
Порции: 4
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске с теплым молоком смешайте дрожжи, сахар, соль, сливочное масло и половину муки. Оставьте на 10 минут. Далее – добавьте оставшуюся муку и замесите тесто.
- Из готового теста сформируйте шарик, оставьте на 1,5-2 часа.
- Помойте, очистите грибы, лук, нарежьте кубиками.
- Куриное филе помойте, обсушите полотенцем, нарежьте кубиками.
- На сковороду с маслом выложите лук, обжарьте до золотой корочки, добавьте грибы, мясо, соль, перец, обжарьте до готовности. Снимите с огня, оставьте для охлаждения.
- Сыр натрите на крупной терке, добавьте к мясу с грибами, перемешайте.
- Опять замесите тесто, сформируйте шарик. Оставьте на 30-40 минут, чтобы тесто подошло.
- В миске взбейте яйцо в пышную пену.
- Противень выстелите пергаментом.
- Тесто раскатайте, выложите в середину начинку, края заверните, сверху смажьте яйцом.
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, хачапури выложите на противень, отправьте выпекаться в течение 30-35 минут. За 5 минут доготовности на хачапури выложите желток, отправьте в духовку на 1-2 минуты.
- Достаньте из духовки, выложите на тарелку. Приятного аппетита!