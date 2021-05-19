Хачапури – традиционное блюдо грузинской кухни, которое готовят с различными видами сыров, а также с добавлением яиц. Также можете добавить грибы или овощи.

Читайте также Чахохбили с курицей: домашний рецепт

Хачапури с курицей и грибами

Порции: 4

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. В миске с теплым молоком смешайте дрожжи, сахар, соль, сливочное масло и половину муки. Оставьте на 10 минут. Далее – добавьте оставшуюся муку и замесите тесто.
  3. Из готового теста сформируйте шарик, оставьте на 1,5-2 часа.
  4. Помойте, очистите грибы, лук, нарежьте кубиками.
  5. Куриное филе помойте, обсушите полотенцем, нарежьте кубиками.
  6. На сковороду с маслом выложите лук, обжарьте до золотой корочки, добавьте грибы, мясо, соль, перец, обжарьте до готовности. Снимите с огня, оставьте для охлаждения.
  7. Сыр натрите на крупной терке, добавьте к мясу с грибами, перемешайте.
  8. Опять замесите тесто, сформируйте шарик. Оставьте на 30-40 минут, чтобы тесто подошло.
  9. В миске взбейте яйцо в пышную пену.
  10. Противень выстелите пергаментом.
  11. Тесто раскатайте, выложите в середину начинку, края заверните, сверху смажьте яйцом.
  12. Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, хачапури выложите на противень, отправьте выпекаться в течение 30-35 минут. За 5 минут доготовности на хачапури выложите желток, отправьте в духовку на 1-2 минуты.
  13. Достаньте из духовки, выложите на тарелку. Приятного аппетита!