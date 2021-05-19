Хачапурі – традиційна страва грузинської кухні, яку готують з різними видами сирів, а також з додаванням яєць. Також можете додати гриби та овочі.
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Хачапурі з курятиною та грибами
Порції: 4
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з теплим молоком змішайте дріжджі, цукор, сіль, вершкове масло та половину борошна. Залишіть на 10 хвилин. Далі – додайте решту борошна та замісіть тісто.
- З готового тіста сформуйте кульку, залиште на 1,5-2 години.
- Помийте, почистіть гриби, цибулю, наріжте кубиками.
- Куряче філе помийте, обсушіть рушником, наріжте кубиками.
- На пательню з олією викладіть цибулю, обсмажте до золотої скоринки, додайте гриби, м'ясо, сіль, перець, обсмажте до готовності. Зніміть з вогню, залиште для охолодження.
- Сир натріть на грубій тертці, додайте до м'яса з грибами, перемішайте.
- Знову замісіть тісто, сформуйте кульку. Залиште на 30-40 хвилин, щоб тісто підійшло.
- У мисці збийте яйце у пишну піну.
- Деко вистеліть пергаментом.
- Тісто розкатайте, викладіть у середину начинку, краї загорніть, зверху змастіть яйцем.
- Розігрійте духовку до температури 160 градусів, хачапурі викладіть на деко, відправте випікатись протягом 30-35 хвилин. За 5 хвилин до готовності на хачапурі викладіть жовток, відправте у духовку на 1-2 хвилини.
- Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку. Смачного!