Хачапури за 15 минут: гениальный рецепт Эктора Хименеса-Браво
23 июня 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Хачапури вполне можно приготовить за 15 минут. Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом.
Благодаря скорости приготовления хачапури по этому рецепту идеально подойдет для завтрака. Также его легко брать с собой.
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Хачапури за 15 минут
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 150 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки растительного масла;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 250 граммов муки.
Для начинки:
– 300 граммов сыра сулугуни;
– 1 яйцо.
Смотрите видео, как приготовить хачапури
Приготовление:
- Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешайте венчиком.
- К массе добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто.
- Сыр натрите и перемешайте с яйцом.
- Разделите тесто на 2 части, раскатайте, добавьте на каждую половину сыра и соберите хачапури.
- Раскатайте и жарьте на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.