Хачапури за 15 минут: гениальный рецепт Эктора Хименеса-Браво

23 июня 2024, 16:59
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Хачапури вполне можно приготовить за 15 минут. Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом.

Благодаря скорости приготовления хачапури по этому рецепту идеально подойдет для завтрака. Также его легко брать с собой.

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Хачапури за 15 минут

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки растительного масла;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 250 граммов муки.
Для начинки:
– 300 граммов сыра сулугуни;
– 1 яйцо.

Смотрите видео, как приготовить хачапури

Приготовление:

  1. Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешайте венчиком.
  2. К массе добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто.
  3. Сыр натрите и перемешайте с яйцом.
  4. Разделите тесто на 2 части, раскатайте, добавьте на каждую половину сыра и соберите хачапури.
  5. Раскатайте и жарьте на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.
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Автор: Ольга Котів