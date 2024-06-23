Хачапури за 15 минут: гениальный рецепт Эктора Хименеса-Браво

Хачапури вполне можно приготовить за 15 минут. Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом.

Благодаря скорости приготовления хачапури по этому рецепту идеально подойдет для завтрака. Также его легко брать с собой.

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Хачапури за 15 минут

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

– 150 миллилитров кефира;– 1 яйцо;– 0,5 чайной ложки соли;– 0,5 чайной ложки сахара;– 1,5 столовой ложки растительного масла;– 5 граммов разрыхлителя;– 250 граммов муки.– 300 граммов сыра сулугуни;– 1 яйцо.

Смотрите видео, как приготовить хачапури

Приготовление:

Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешайте венчиком. К массе добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто. Сыр натрите и перемешайте с яйцом. Разделите тесто на 2 части, раскатайте, добавьте на каждую половину сыра и соберите хачапури. Раскатайте и жарьте на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.