Завдяки швидкості приготування хачапурі за цим рецептом ідеально підійде для сніданку. Також його легко брати з собою.

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Хачапурі за 15 хвилин

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться відео, як приготувати хачапурі

Приготування:

  1. Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішайте вінчиком.
  2. До маси додайте борошно, розпушувач та замісіть тісто.
  3. Сир натріть та перемішайте з яйцем.
  4. Поділіть тісто на 2 частини, розкачайте, додайте на кожну половину сиру та зберіть хачапурі.
  5. Розкачайте та смажте на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.