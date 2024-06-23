Завдяки швидкості приготування хачапурі за цим рецептом ідеально підійде для сніданку. Також його легко брати з собою.
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Хачапурі за 15 хвилин
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Дивіться відео, як приготувати хачапурі
Приготування:
- Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішайте вінчиком.
- До маси додайте борошно, розпушувач та замісіть тісто.
- Сир натріть та перемішайте з яйцем.
- Поділіть тісто на 2 частини, розкачайте, додайте на кожну половину сиру та зберіть хачапурі.
- Розкачайте та смажте на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.