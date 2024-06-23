Благодаря скорости приготовления хачапури по этому рецепту идеально подойдет для завтрака. Также его легко брать с собой.

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Хачапури за 15 минут

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Смотрите видео, как приготовить хачапури

Приготовление:

  1. Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешайте венчиком.
  2. К массе добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто.
  3. Сыр натрите и перемешайте с яйцом.
  4. Разделите тесто на 2 части, раскатайте, добавьте на каждую половину сыра и соберите хачапури.
  5. Раскатайте и жарьте на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.