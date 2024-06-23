Благодаря скорости приготовления хачапури по этому рецепту идеально подойдет для завтрака. Также его легко брать с собой.

Будет вкусно Роскошная закуска за 10 минут: элементарный рецепт, который вас поразит

Хачапури за 15 минут

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 миллилитров кефира;

– 1 яйцо;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 1,5 столовой ложки растительного масла;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 250 граммов муки.

Для начинки:

– 300 граммов сыра сулугуни;

– 1 яйцо.

Смотрите видео, как приготовить хачапури

Приготовление:

Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешайте венчиком. К массе добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто. Сыр натрите и перемешайте с яйцом. Разделите тесто на 2 части, раскатайте, добавьте на каждую половину сыра и соберите хачапури. Раскатайте и жарьте на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи.