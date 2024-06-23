Благодаря скорости приготовления хачапури по этому рецепту идеально подойдет для завтрака. Также его легко брать с собой.
Будет вкусно Роскошная закуска за 10 минут: элементарный рецепт, который вас поразит
Хачапури за 15 минут
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Смотрите видео, как приготовить хачапури
Приготовление:
- Кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешайте венчиком.
- К массе добавьте муку, разрыхлитель и замесите тесто.
- Сыр натрите и перемешайте с яйцом.
- Разделите тесто на 2 части, раскатайте, добавьте на каждую половину сыра и соберите хачапури.
- Раскатайте и жарьте на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.